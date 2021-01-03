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Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın: Ceza yağdı

03.01.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de bir iş yerine yapılan baskında, kumar oynandığı ve alkol servis edildiği tespit edilirken 12 kişiye toplam 37 bin 8 yüz lira para cezası kesildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir’de Mustafa Kemal Mahallesi 3001 Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Ataşehir’de bir iş yerine yapılan baskında, kumar oynandığı ve alkol servis edildiği tespit edilirken 12 kişiye toplam 37 bin 8 yüz lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir’de Mustafa Kemal Mahallesi 3001 Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, masalarda sigara içen, alkol servis edilen 12 kişiyi, kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Polis, iskambil kartlarına el koydu. 12 kişiye kumar oynamak ve korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 37 bin 8 yüz lira idari para cezası kesti. Öte yandan iş yeri Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

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