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Ataşehir’de kurulan indirim çadırına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 16:26 | Son Güncelleme

Ataşehir’de kurulan Fırsat Çadırı’nda, outlet fiyatına satılan ürünler ve yöresel ürünler vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Ataşehir’de kurulan Fırsat Çadırı’nda, outlet fiyatına satılan ürünler ve yöresel ürünler vatandaşın yüzünü güldürüyor. Yüzde 70’e varan indirimlerin yapıldığı fırsat çadırı 31 Ekim’e kadar açık kalacak.
Atatürk Mahallesi’nde kurulan Fırsat Çadırı’nda yüzde 70’e varan indirimler vatandaşların yüzünü güldürüyor. Outlet fiyatına satılan ürünlerin yanı sıra yöresel ürünler de çadırda yerini alıyor. Fırsat çadırı 31 Ekim’e kadar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Giyim ürünlerinden yöresel ürünlere kadar birçok ürünü barındıran çadırda ünlü markalar da yerini almış durumda. Dünyaca ünlü markaların yüzde 70 indirimle satıldığı çadırda giyimden, ayakkabıya, kemerden, züccaciye ürünlerine, yöresel yemeklerden, cağ kebabına, içli köfteden, künefeye yüzlerce ürün bulunuyor.
Montlarda indirime gittiklerini söyleyen Serkan Hüseyinoğlu, “Gördüğünüz gibi müşterilerimiz memnuniyeti için elimizden geleni yapıyoruz. Piyasa değeri 1500- 1600 lira olan ürünleri 499 TL’ye satıyoruz. Çok tanınmış büyük markaların ürünlerini 4’te bir fiyatına 249 TL’ye müşterilerin beğenisine sunuyoruz” dedi.
Kendisine mont alan Gökay Koç, “Mont güzel, çok güzel uygun fiyatlar, piyasa değerine göre çok düşük fiyatlar. Müşteri olarak memnunuz” ifadelerini kullandı.
Sabri Eser ise “Markalar çadırı Ataşehir Atatürk Mahallesi’nde giyim, ayakkabı, züccaciyelere yüzde 70’ varan indirimler. Biz bütün Ataşehir’i, İstanbul’u bekliyoruz. Fiyatlarımız çok iyi ayın 31’ine ne kadar buradayız. Halkımızdan da ilgi var” şeklinde konuştu.

Ataşehir’de kurulan indirim çadırına yoğun ilgi

Ataşehir’de kurulan indirim çadırına yoğun ilgi

Ataşehir’de kurulan indirim çadırına yoğun ilgi

Ataşehir’de kurulan indirim çadırına yoğun ilgi

Ataşehir’de kurulan indirim çadırına yoğun ilgi

Ataşehir’de kurulan indirim çadırına yoğun ilgi

Ataşehir’de kurulan indirim çadırına yoğun ilgi

Ataşehir’de kurulan indirim çadırına yoğun ilgi

Ataşehir’de kurulan indirim çadırına yoğun ilgi

Ataşehir’de kurulan indirim çadırına yoğun ilgi

Ataşehir’de kurulan indirim çadırına yoğun ilgi

Ataşehir’de kurulan indirim çadırına yoğun ilgi

Ataşehir’de kurulan indirim çadırına yoğun ilgi
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