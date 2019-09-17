Ataşehir’de makas atarak kazaya sebep olan magandalar yakalandı

Ataşehir’de makas atarak yolda ilerleyen iki magandanın sebep olduğu kazada 3 araç birbirine girmiş, o anlar başka bir aracın araç içi kamerasına anbean yansımıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından polis tarafından yakalanan şahıslar, 1002’şer lira para cezası verilerek ehliyetleri geçici olarak iptal edildi.

Ataşehir’de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, iki trafik magandası yolda makas atarak ilerledikleri sırada kırmızı ışıkta duran bir otomobile çarparak kazaya sebep olmuştu.3 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken kaza anları başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansımıştı. Trafikte faciaya davetiye çıkaran 34 TT 9580 plakalı araç sürücüsü U.C.T. ve 34 BPV 561 plakalı araç sürücüsü M.A., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik ekiplerince yakalandı.

Şahıslara aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek suçundan 1002’şer lira para cezası uygulandı. Ayrıca şahısların sürücü belgeleri, ‘Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik’ hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince sağlık kuruluşuna sevk edilerek geçici olarak iptal edildi.

U.C.T. ve M.A. adlı şahıslar, ‘ulaşım araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi ,üç(3) aydan iki(2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ maddesine istinaden haklarında adli işlem yapılmak üzere Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İçerenköy Polis Merkezine teslim edildi.

