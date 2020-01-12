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  4. Ataşehir'de "manikür sırası tartışmasının ardından kuaförün ruhsatı iptal edildi" iddiası

Ataşehir'de "manikür sırası tartışmasının ardından kuaförün ruhsatı iptal edildi" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, gittiği kuaförde yaşadığı bir tartışma sonrası iş yerinin ruhsatının  iptal edildiği iddia edildi.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-CHP'nin İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, gittiği kuaförde yaşadığı bir tartışma sonrası iş yerinin ruhsatının iptal edildiği iddia edildi. İş yerinin sahiplerinden Hakan Erdem, kendilerini belediyeye, yıllardır müşterileri olan Gamze Akkuş İlgezdi'nin şikayet ettiğini öne sürdü.

Gamze Akkuş İlgezdi'nin eşi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Söz konusu işletmeyle ilgili belediyemize yapılan resmi şikayetler sonucu ruhsat ve eklerine aykırı yerler tespit edilmiştir. uyarılara rağmen gerekli işlemler yapılmayınca işletmenin ruhsatı iptal edilmiştir" dedi.

Emre Erçevik, Hakan Erdem ve Dilaver Duman 2011 yılında Ataşehir'de kadın kuaför salonu açtı. 2014 yılında CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin dükkânlarına müşteri olarak gelmesiyle olayların yaşandığını iddia eden Hakan Erdem, şunları söyledi:

"Ataşehir’de bayan kuaförüyüz. Bugünkü yaşadığımız olaylar tamamen gerçektir ve doğrudur. 2011’den beri faaliyetteyiz. Başımıza gelen olayların hepsi 2014’ten sonra başlamıştır. Mahkemelik olunmuştur. Savcılıktan takipsizlik kararı verilmiştir. Her şey resmi evraklarda mevcuttur. Bizi karalayan, bizi yalanlayan herkesin elini vicdanına koymasını istiyorum. Burada 20 kişi ekmek yiyoruz. Bir kişinin egosu ve kibrine aldanmayın. Tamamen siyasi kimlikleriyle gelip öncelik isteyip sonra da burada sorun çıkartıp giden kişiler var. Biz bunlara meyil vermek istemiyoruz. Herkes hakettiği kadar hizmet alsın. Hak etmiyorsa almasın. Buradaki problemimiz Ataşehir Belediyesi diye biliyoruz. Ama asıl problemimiz Gamze Akkuş İlgezdi ile. Bizi burada hem mağdur ediyor. Hem randevuları aksıyor, hem de buradaki insanları rencide ediyor. Bizi manikür ve ojesinin alınmadığından şikayetçi edilmiş ama belediyenin bizi imar ve iskandan vurması yani başka hiçbir şey değil. Olay farklı boyutlara uzadı gitti. Asma kat 2011’de yapıldı, faaliyete girdi. belediyeye sunuldu evraklar, belediye geldi kontrol etti, kontrol sonucunda bana ruhsatı kendileri verdi. Sonrasında 2014’teki Gamze Akkuş İlgezdi’nin salonumuzda hizmet almaya başladıktan sonraki etapta yine manikür problemleri yaşandı. Bizi belediyeye kendisi şikayet etti, eşine. Eşi de mühürleme yaptı. Biz mühürü söktük. Gittik, özrümüzü diledik, öyleydi böyleydi mahkemelik olduk."

Savcının takipsizlik karar verdiğini söyleyen Erdem, "Ona rağmen bunlar savcının, hakimin üstünde kendi başlarına kararlar alabiliyorlar. 2014’teki mahkemeyi kazandık biz. Şimdiki yürütmeyi durdurma kararı, 30 günlük. Sonuç bu yani." dedi.

"Gamze Hanım’ın burada hizmet aldığına dair görüntüleri mahkemeye flaş diskle delil olarak sunduk" diyen Erdem, şöyle devam etti:

"Randevusuz yani şöyle, aranıyoruz deniyor ki 'Gamze Hanım bir gibi gelecek’. Saat bir oluyor, iki oluyor, üç gibi Gamze Hanım geliyor. Randevu sırası gitmiş oluyor. Burası Ataşehir’deki en yoğun çalışan salonlardan biri diyebiliriz. Ama biz etten kemikteniz, randevuda aksaklık olabiliyor, o onun randevusuna geç gelebiliyor. İlgilenmedik diye bir şey değil. Biz ilgilendik başka müşterinin önünden manikürcü arkadaşımızı kaldırdık. Ona servis vermesi için yönlendirdik, ona rağmen mutsuz. Başka bir şey yok. Bu nedenden dolayı imardan men. Kendisi zaten Battal İlgezdi’nin eşidir. Battal Beye iletmiş. Belediyenin başka işi gücü kalmamış bütün işlerini halletmiş, bir bayan kuaförüyle uğraşmaya başlamış. Başka hiçbir bahaneleri yok bence. Benim bütün resmi evraklarım var, resmi tapularım var. Ruhsatım var, ona rağmen kendilerinin verdikleri tapuyu kendileri iptal ediyorlar. Dekoru tekrar düzelttim. Bunu imar ve iskana gittim, 'dekorum düzeldi, neden gelip beni tekrardan kontrol etmiyorsunuz' dediğimde memur arkadaş, ‘bana yukardan emir geldi, ben o emri uyguluyorum’. dedi."

Gamze Akkuş İlgezdi'nin eşi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Söz konusu işletmeyle ilgili belediyemize yapılan resmi şikayetler sonucu ruhsat ve eklerine aykırı yerler tespit edilmiştir. uyarılara rağmen gerekli işlemler yapılmayınca işletmenin ruhsatı iptal edilmiştir." dedi.

(FOTOĞRAF)

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