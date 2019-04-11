HABER

Ataşehir'de minibüs servis aracına böyle çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:18 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs orta refüjü aşarak servis minibüsüne çarptı.

Ataşehir'de minibüs servis aracına böyle çarptı

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs orta refüjü aşarak servis minibüsüne çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada servis minibüsünde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.
Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'ndeki kaza, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 34 FOF 19 plakalı minibüs sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Adem Yüksel yönetimindeki servis aracına ortadan çarptı.

SERVİS ARACINDA ASILI KALDI
Çarpmanın şiddetiyle minibüs, ortasında çarptığı servis aracında asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken cadde araç trafiğine kapatıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan servis aracında yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Servis sürücüsü Adem Yüksel, "Araç boştu. Karşı şeritte hakimiyeti kaybetti. Kaldırımı aşıp benim araca çarptı. Çarpan aracın sürücüsünü hastaneye kaldırdılar" dedi.

Bir görgü tanığı da "Önüne bir anda kamyon çıktı. Kamyondan kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşarak karşı yönden gelen servis minibüsüne çarptı" diye konuştu. Kazada iki araçta da büyük çapta hasar meydana gelirken polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Ataşehir'de minibüs servis aracına böyle çarptıAtaşehir'de minibüs servis aracına böyle çarptıAtaşehir'de minibüs servis aracına böyle çarptıAtaşehir'de minibüs servis aracına böyle çarptı

Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki... Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
Mimar adayı genç muhtar olduMimar adayı genç muhtar oldu
Sivas, ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları’na ev sahipliği yapacakSivas, ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları’na ev sahipliği yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse yarının garantisini veremez'

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse garanti veremez'

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

Kuzey Irak'a hava harekatı! Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekatı! Hedefler imha edildi

Tahtalı Barajı, ilk kez dolmaya yaklaştı

İzmir'de bir ilk! Yetkililer devreye girdi

Bakanlık duyurdu! Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.