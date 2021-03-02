HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ataşehir’de mobilya fabrikasında yangın

Ataşehir’de mobilya fabrikasında yangın

02.03.2021 13:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ataşehir’de mobilya fabrikasında yangın

Ataşehir’de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ataşehir’de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın saat 12.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi G19 sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede fabrikanın çatı bölümünü sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Acil servis ekipleri hazır bekletildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
Lise sınavları yüz yüze yapılacak mı?Lise sınavları yüz yüze yapılacak mı?
Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı

Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

Çukur'da son savaşı meşhur sözüyle başlattı! Sosyal medyayı sallayan final

Çukur'da son savaşı meşhur sözüyle başlattı! Sosyal medyayı sallayan final

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklıyor

Masumlar Apartmanı Son Bölüm İzle, Masumlar Apartmanı 23. Bölüm Özeti

Masumlar Apartmanı Son Bölüm İzle

Koronavirüse yakalanan eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yoğun bakıma alındı

Koronavirüse yakalanan Mehmet Kocadon yoğun bakıma alındı

'Çok yüksek riskli' Konya'da skandal görüntüler! Eğlence mekanında basıldılar

'Çok yüksek riskli' ilde böyle basıldılar

22 ayar gram bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar gram bilezik fiyatı

Eski Ordu Valisi'ne hakaret davası: İBB Başkanı İmamoğlu'na 2 yıla kadar hapis talebi

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.