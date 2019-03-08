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ATAŞEHİR'DE MOBİLYA İMALATHANESİNİN ÇATISINDA YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:25 | Son Güncelleme

  Ataşehir'de mobilya imalathanesinin çatısı alev alev yandı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)
Ataşehir'de mobilya imalathanesinin çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.
Ferhat Paşa Mahallesi 49. Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyede çıkan yangın nedeniyle kısa sürede alevler binanın çatısını sardı. Çatının alev alev yandığını görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıdaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:
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Ek Görüntü//
-Binanın çatısının alev alev yanması
Geçilen Görüntü//
-Havadan görüntüler
-Alevlerden görüntü
-İtfaiye ekipleri
-Genel ve detaylar

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