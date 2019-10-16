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Ataşehir'de ölen kadın doktorun cenazesi Adli Tıp'a gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de  8.

Ataşehir'de ölen kadın doktorun cenazesi Adli Tıp'a gönderildi

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ - MURAT KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de 8. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen beyin cerrahı Dilber Ayçiçek Çeçen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarında saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir site içerisinde 12 katlı binanın sekizinci katında oturan Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen evin balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayın ardından eşi ve komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri, Çeçen'i, ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldıran Dilber Ayçiçek Çeçen'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri sitenin içerisinde ve evinde bir süre delil araştırması yaptı. Olayla ilgili eşi ve site güvenlik görevlerin konuyla ilgili ifadeleri alınırken olayla geniş çaplı soruşturma sürüyor. Eşinin de doktor olduğu öğrenilen Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen'in bir devlet hastanesinde beyin cerrahı olarak görev yaptığı öğrenildi. İddiaya göre Çeçen'in psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir ilaç tedavisi aldığı öne sürüldü. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Ataşehir'de ölen kadın doktorun cenazesi Adli Tıp'a gönderildi

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