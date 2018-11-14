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ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL BARİYERE OK GİBİ SAPLANDI: 1 AĞIR YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 01:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  Ataşehir'de TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere ok gibi saplandı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Ataşehir'de TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere ok gibi saplandı. Kazada başından yaralanan sürücünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM otoyolu Ataşehir Mevkii Yenisahra yol ayrımında saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre,TEM Çamlıca istikametinde ilerleyen 34 JR 5689 plakalı otomobilin sürücü Hakan E. direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobili bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin ön bölümünden giren bariyer arka camından çıktı.

SÜRÜCÜ BAŞINDAN YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek otomobilin içerisinde sıkışan Hakan E.'yi kısa süre sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Hakan E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada başından yaralanan Hakan E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MERAK EDEN SÜRÜCÜLER TEM OTOYOLUNDA TRAFİK OLUŞTURDU
TEM otoyolunda kaza nedeniyle bir süre trafik oluştu. Trafik polisleri kazayı merak edip trafiği yavaşlatan sürücülere uyarılarda bulundu. TEM otoyolunu kısa süreliğine tek şeritten yönlendirilirken bariyere saplanan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri
-İtfaiye ve polis ekipleri
-Bariyerlere çarpan otomobil
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Trafik polisi trafiği tek şeritten yönlendirmesi
-Kaza nedeniyle oluşan trafik
-Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması
-Genel ve detaylar

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