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Ataşehir'de otomobil minibüse çarptı; 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil,  minibüse çarptı.

Ataşehir'de otomobil minibüse çarptı; 1 yaralı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, minibüse çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Arif Karaoğlu yönetimindeki 54 FZ 530 plakalı otomobil, yan yol üzerinde hızlı bir şekilde ilerlerken, Cezayir Aday yönetimindeki 34 AV 7687 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı, her iki araçta hasar meydana geldi.

ZİK ZAK YAPIYORDU İDDİASI

Minibüsün sürücüsü Cezayir Aday, " Burada yavaşlamıştım, dörtlüleri yakmıştım. Arkadan gelen araç zik zak yapıyordu. Yol boştu. O anda ben kendimi sol tarafa attım, arabaya vurdu. Araba gitti. Canımız sağ olsun.” dedi.

Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Arif Karaoğlu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

(FOTOĞRAF)

Ataşehir'de otomobil minibüse çarptı; 1 yaralıAtaşehir'de otomobil minibüse çarptı; 1 yaralıAtaşehir'de otomobil minibüse çarptı; 1 yaralıAtaşehir'de otomobil minibüse çarptı; 1 yaralı

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