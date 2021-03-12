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Ataşehir’de otomobil takla attı: 1 yaralı

12.03.2021 00:05 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil önce refüje çıkıp ardından takla attı.

Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil önce refüje çıkıp ardından takla attı. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre kaza, Ataşehir’de Dudullu Caddesi üzerinde Gümrük mevkiinde bulunan kavşakta saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sinan K. hakimiyetindeki 34 DDP 035 plakalı otomobil, Başıbüyük istikametinden Ataşehir’e doğru seyir halindeyken, aşırı hız nedeniyle Ataşehir Gümrük Müdürlüğü mevkiinde kontrolden çıktı. Refüje çıkan otomobil trafik lambasına çarparak devirdi. Yaşanan kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, araçta sıkışan Sinan K. itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık çalışanı gerçekleştirdi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, aracın olay yerinden kaldırılması için trafik bir süre durduruldu. Kaza yapan otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

“Aracımı durdurarak yardımına koştum”
Kaza yapan sürücüye müdahale eden sağlık çalışanı, “Trafikte seyir halindeyken karşı şeritten aşırı hızlı gelen otomobil kavşakta bulunan trafik lambasına çarparak takla attı. Aracımı durdurarak yardımına koştum. Bulunduğu yerden kurtarmaya çalışarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Polis ve acil servis ekiplerine haber verdik. Ekipler kurtardı, sürücünün durumu iyi hayati tehlikesi yoktur” diye konuştu.

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