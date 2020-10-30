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Ataşehir’de otomobillerden hırsızlık yapan iki şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 13:11 | Son Güncelleme

Ataşehir’de otomobilden hırsızlık yapan iki şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ataşehir’de otomobilden hırsızlık yapan iki şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahıslardan birinin otomobil camını kırarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir Yenisahra Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde 29 Ekşim tarihinde bir şahıs camını kırdığı otomobilin içerisinde hırsızlık yaptı. Polis, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayı Metin K. ve K.K. isimli yaşı küçük şahsın gerçekleştirdiği belirledi. Şüpheli şahısların aynı gün saat 18.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde görülmeleri ve kaçmaya başlamaları üzerine kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın devamında her iki şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelilerin Ataşehir’de farklı tarihlerde meydana gelen 2 “otodan hırsızlık” ve 1 “motosiklet hırsızlığı” suçlarının da faili oldukları tespit edildi. Şahıslar “Otodan Hırsızlık” suçundan 30 Ekim tarihinde adli makamlara sevk edildi.
Şahıslardan birinin otomobilin camını kırarak hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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