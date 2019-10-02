Ataşehir’de otomobillerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Ataşehir’de park halindeki otomobillerin camını kırarak hırsızlık yapan Kemal A. isimli şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahsın benzer hırsızlık olaylarından sabıkası olduğu tespit edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir Atatürk Mahallesi’nde iki şahıs, gözlerine kestirdikleri park halindeki araçların camlarını kırarak içerisindeki eşyaları çaldı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili olarak çalışma başlattı. Elde edilen güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli Kemal A.’yı (40) olduğu belirlenen şahsı 24 Eylül Salı günü saat 23.00 sıralarında Kâğıthane’de yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada şahsın ‘otodan hırsızlık’ ve ‘oto hırsızlığı’ suçlarından 5 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki şahıs park halindeki otomobilin camını kırarak hırsızlık yapıyor.

