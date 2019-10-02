HABER

Ataşehir’de otomobillerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

Ataşehir’de park halindeki otomobillerin camını kırarak hırsızlık yapan Kemal A.

Ataşehir’de park halindeki otomobillerin camını kırarak hırsızlık yapan Kemal A. isimli şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahsın benzer hırsızlık olaylarından sabıkası olduğu tespit edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir Atatürk Mahallesi’nde iki şahıs, gözlerine kestirdikleri park halindeki araçların camlarını kırarak içerisindeki eşyaları çaldı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili olarak çalışma başlattı. Elde edilen güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli Kemal A.’yı (40) olduğu belirlenen şahsı 24 Eylül Salı günü saat 23.00 sıralarında Kâğıthane’de yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada şahsın ‘otodan hırsızlık’ ve ‘oto hırsızlığı’ suçlarından 5 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahısların hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki şahıs park halindeki otomobilin camını kırarak hırsızlık yapıyor.

PARTNERHiçbir şey göründüğü gibi değil!Hiçbir şey göründüğü gibi değil!
Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldüYurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü
Kestane ağacından düşen şahıs hayatını kaybettiKestane ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel istismar sonrası dünyaya gelen bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili yeni gelişme

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.