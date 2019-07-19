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Ataşehir'de otoyol bağlantısında kamyon devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:11 | Son Güncelleme

İMES kavşağında, virajı alamayan kamyonun devrilmesi nedeniyle bağlantı yolunun Ankara istikameti trafiğe kapandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda kamyon devrilmesi sebebiyle yol tek yönlü ulaşıma kapandı.

Anadolu Otoyolu'nun İMES Kavşağı'nda Ankara istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FH 2367 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, bağlantı yolunun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyon sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Yolda güvenlik önlemi alan trafik ekipleri de kamyonun kaldırılması için olay yerine vinç çağırdı.

Kasası ayrılan kamyonun yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu bağlantısı kamyon trafik

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