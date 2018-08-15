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Ataşehir'de plaza yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:33 | Son Güncelleme

Küçükbakkalköy'deki 10 katlı bir binada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de 10 katlı bir binada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Küçükbakkalköy Işıklar Caddesi'nde bulunan bir plazada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın dış cephesinin büyük bölümünün alev aldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Küçükbakkalköy plaza

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