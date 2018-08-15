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Ataşehir'de plazada yangın (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA- ATAŞEHİR'de bir plazanın dış cephesi alev alev yandı Ataşehir'de bulunan 9 katlı plazanın dış cephesinde yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA- ATAŞEHİR'de bir plazanın dış cephesi alev alev yandı Ataşehir'de bulunan 9 katlı plazanın dış cephesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmasının devam ettiği plazada yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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