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Ataşehir’de Ramazan dolu dolu geçecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

Ataşehir’de Ramazan ayı dolu dolu geçecek.

Ataşehir’de Ramazan ayı dolu dolu geçecek. Ramazan ayında kurulacak nostalji sokağında Gaziantep lezzetleri ziyaretçilerle buluşacak. Festlival çadırında ise Ramazan ayın boyunca unutulmaya yüz tutmuş etkinlikler hayata geçirilecek.
Ataşehir’de Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerle nostalji rüzgarları esecek. Eski ramazanlara duyulan özlemi çeşitli etkinliklerle ziyaretçileri ile buluşturacak olan Watergarden İstanbul’da Ramazan ayı boyunca Gaziantep lezzetleri ziyaretçilerle buluşacak.
“Hayata Yepyeni Bir Tat” sloganı ile Watergarden İstanbul içinde bulunan Nostalji Sokağı, Ramazan ayı boyunca Halil Usta’nın lezzetlerine ev sahipliği yapacak. Gaziantep’in efsaneleşmiş ismi Halil Usta, Ramazan ayı boyunca Gaziantep mutfağının yerel lezzetlerini Nostalji Sokağı’nda ziyaretçiler ile buluşturacak.
Eski Ramazanlara duyulan özlemi çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerine hatırlatacak olan Watergarden İstanbul’da kurulan festival çadırı da Ramazan ayı boyunca unutulmaya yüz tutmuş etkinliklere ev sahipliği yaparak nostalji rüzgarları estirecek. Fasıl ekipleri, çeşitli atölyeler, oyunlar, yarışmalar, gösteriler ve çeşitli ramazan lezzetleri ile Watergarden İstanbul’da ramazan şenlik tadında geçecek.

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