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Ataşehir’de restoranda korkutan yangın

18.11.2020 13:49 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de 8 aydır kapalı olan restorantta yangın çıktı.

Ataşehir’de 8 aydır kapalı olan restorantta yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.
Küçükbakkalköy Yolu Caddesi’nde bulunan restoranın elektrik kontağında yangın çıktı. Yangın kısa sürede restoranın içini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken restoranın üst katındaki öğrenci yurdu tahliye edildi. Olayda yaralı ve can kaybı olmazken itfaiye ekipler yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.
İşletme sahibi Mustafa Aslan; "8 aydır pandemi nedeniyle kapalıydı. Alarm sistemimiz her şeyimiz vardı. Erken fark ettik. İtfayeye haber verdik müdahale ettiler. Dumanın tahliye olmasını bekliyoruz" dedi.

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