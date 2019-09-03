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Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

Ataşehir’de 4 daire ve 4 dükkanın bulunduğu riskli binada tahliye işlemleri başladı.

Ataşehir’de 4 daire ve 4 dükkanın bulunduğu riskli binada tahliye işlemleri başladı. Binada bulunan dükkanlar Ataşehir Belediyesi ekiplerince mühürlenirken, bina sakinlerinden bir bölümü de taşınmaya başladı. Binanın durumu ise havadan görüntülendi.
Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binada, riskli olduğu gerekçesiyle tahliye işlemleri başladı. 4 daire ve 4 dükkanın bulunduğu binadaki dükkanlar Ataşehir Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Binada yaşayan vatandaşlardan bazıları, getirilen kamyona eşyalarını yükleyerek bir yandan da taşınma işlemlerine başladı. İşlemler sırasında Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ilgili birimlerin yetkilileri de hazır bulundu. Vatandaşların can güvenliği amacıyla Ataşehir’deki riskli yapıların tahliye ve yıkım işlemlerinin hızlı şekilde devam edeceği öğrenildi. Öte yandan riskli binanın durumu havadan görüntülendi.

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor
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