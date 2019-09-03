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Ataşehir'de robot garsonlara yoğun ilgi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:57 | Son Güncelleme

ATAKÖY'de bir restoranda akıllı ekranlardan yemeklerini seçenler müşteriler, siparişlerini robot garson Rozzy'nin elinden alıyor.

Ataşehir'de robot garsonlara yoğun ilgi 

İlkay DİKİCİ- İbrahim MAŞE / İSTANBUL(DHA) - ATAKÖY'de bir restoranda akıllı ekranlardan yemeklerini seçenler müşteriler, siparişlerini robot garson Rozzy'nin elinden alıyor.
Ataköy'de bir restoranda garson olarak robotlar da çalışıyor. Yazılımlarını Türk mühendislerinin yaptığı robot garson Rozzy'ye gelen müşteriler yoğun ilgi gösteriyor. Masalarda bulunan dokunmatik ekranda yemeklerini seçen vatandaşlara, siparişlerini garson Rozzy getiriyor.

"SİZ SİPARİŞİNİZİ VERİYORSUNUZ DAHA SONRA ROZZY SİZE GETİRİYOR"
İşletmeci Gülden Demir, "Rozzy, Türkiye'nin ilk elektronik restoranı için gelen elektronik garsonlardan bir tanesi. Sizler elektronik masalarımızda siparişlerinizi veriyorsunuz, daha sonra da Rozzy size ne istiyorsanız getiriyor. Müşteri memnuniyeti şu anda üst seviyelerde. Çok memnunlar, özellikle çocuklar çok memnun. Her yaşa hitap eden bir mutfağımız var" dedi.

"İNSANLARIMIZ FARKLI BİR ŞEY GÖRSÜN İSTEDİK"
Garson Rozzy ile farklı bir hizmet vermek istediklerini belirten Demir, "Rozzy ile birlikte tabi ki çalışanlarımız var. İnsanlarımız farklı bir şey görsün istedik. Biliyorsunuz ki devir elektronik devri. Her şey internete bağlı bir devir. O nedenle biz farklı bulduğumuz için, herhangi bir destek amaçlı veya işimizi kolaylaştırsın diye değil farklılık olsun diye" şeklinde konuştu.
Gülden Demir, "Robotlar yerli üretim değil fakat bütün yazılımlarımız, güncellemelerimiz kendi mühendislerimiz tarafından yapıldı. Çok profesyonel çalıştık" dedi.

GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR…
Hizmeti ilginç bulduğunu dile getiren müşteri İsmail Bahadır, " Öğrendiğim kadarıyla Türkiye'de bir ilkmiş. Hizmeti ilginç buldum. Masalarda ekran var. Menüden yemeklerimizi seçiyoruz. Robotlar da seçmiş olduğumuz o siparişi getiriyorlar. Bizde alıyoruz" ifadelerini kullandı. Restoranın önünden geçerken içeri giren bir genç, "Dışarıda dikkatimi çekti. Türkiye'de böyle bir şeyin gelmesi iyi. Hep yabancı yerlerde vardı görmüştüm" şeklinde konuştu.

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