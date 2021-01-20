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Ataşehir’de ruhsatsız silaha oyuncak ayı kamuflajı

20.01.2021 20:12 | Son Güncelleme:
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Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü motorlu polis ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında durdurulan bir araçta oyuncak ayının içerisine saklanmış ruhsatsız tabanca bulundu.Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir Barbaros Mahallesi Halk Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü motorlu polis ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında durdurulan bir araçta oyuncak ayının içerisine saklanmış ruhsatsız tabanca bulundu.

Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir Barbaros Mahallesi Halk Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü motorlu polis ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında F.K.’nın sürücüsü olduğu araç denetim amaçlı durduruldu. Polis ekiplerince araçta yapılan arama çalışmaları esnasında otomobilin ön koltuğu üzerinde bulunan oyuncak ayı içerisine saklanmış bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli F.K. olay yerinde gözaltına alındı.
Öte yandan, gözaltına alınan F.K. emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

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