Ataşehir’de sahne Fatma Turgut’un

Ataşehir Watergarden’da yaz konserleri maratonunda bu hafta sevilen sanatçı Fatma Turgut sahne alacak.

Her Cumartesi sahnesinde ünlü bir ismi ağırlayan olan Watergarden İstanbul’da sahne de bu hafta Model grubunun ünlü solisti Fatma Turgut sevenleriyle buluşacak. "Değmesin Ellerimiz", "Pembe Mezarlık" şarkılarıyla tanınan son dönemde de "Bir Varmış Bir Yokmuş" şarkısıyla müzik listelerinde yerini alan Fatma Turgut, 20 Nisan Cumartesi Watergarden İstanbul Havuz Sahne’de performans sergileyecek. En beğenilen şarkılarını hayranları ile buluşturacak olan Fatma Turgut’a konser boyunca su, ışık ve lazer şovlar eşlik edecek. Saat 20.00’da başlayacak konser ücretsiz olacak.



