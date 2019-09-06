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Ataşehir’de sahne Seda Sayan’ın

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2019 12:49 | Son Güncelleme

Ataşehir’de düzenlenecek açık hava konserlerinde bu hafta Cumartesi günü ünlü şarkıcı Seda Sayan sahne alacak."Son Sözüm" şarkısı ile milyonların kalbini bir kez daha fetheden Seda Sayan 7 Eylül Cumartesi günü Watergarden İstanbul’da sevenleri ile buluşacak.

Ataşehir’de sahne Seda Sayan’ın

Ataşehir’de düzenlenecek açık hava konserlerinde bu hafta Cumartesi günü ünlü şarkıcı Seda Sayan sahne alacak.
"Son Sözüm" şarkısı ile milyonların kalbini bir kez daha fetheden Seda Sayan 7 Eylül Cumartesi günü Watergarden İstanbul’da sevenleri ile buluşacak. Saat 20.00’da başlayacak konser ücretsiz olacak.
Ataşehir’de ay boyu devam edecek açık hava konserleri kapsamında Grup Seksendört, Sibel Alaş, Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Ege, Suzan Kardeş, Deniz Arcak, Ali Güven, Cengiz Kurtoğlu, Zafer Peker, Ufuk Yıldırım ve Pamela ile Ümit Besen ikilisi de sahne alacak.

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