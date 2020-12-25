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Ataşehir’de sahte alkol operasyonu

25.12.2020 13:45 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de sahte alkol imalatı yapılan bir adrese baskın düzenlendi.

Ataşehir’de sahte alkol imalatı yapılan bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda, 53 adet 19 litrelik plastik kaplar içerisinde sahte alkol imalatında kullanılan sıvı madde, 4 adet damacana içerisinde 60 litre sahte alkol ve imalatta kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” kapsamında “Sahte Alkol İmalatı” konusu ile ilgili Ataşehir’de yürüttüğü çalışmalar kapsamında 24 Aralık günü Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Caddesi’nde bulunan bir işyeri içerisinde sahte alkol imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine, aynı gün saat 15.00 sıralarında söz konusu adrese baskın yaptı.
Operasyonda, 53 adet 19 litrelik plastik kaplar içerisinde sahte alkol imalatında kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık bin litre sıvı madde, 4 adet damacana içerisinde 60 litre sahte alkol, 5 adet cam kap içerisinde 12 litre alkol, 3 adet cam kavanoz içerisinde 15 litre alkol, sahte alkol imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Öte yandan, iş yerinin üst katında damacanalarda ve cam şişe ile kavanozlarda olmak üzere bir kısmı rakı, viski ve şarap olarak üretilmiş, bir kısmı ise mayalanmış alkol halinde toplam bin litre sahte alkol ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan Osman E. (51) isimli şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

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