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Ataşehir’de sahte ilaç imalatı yapan iş yerine operasyon

29.11.2020 09:58 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de sahte ilaç imalatı yapan iş yerine operasyon

Ataşehir’de bir işyerinde yasa dışı cinsel gücü arttırıcı hap ve macun imal ederek Anadolu yakası ve yurt dışında satış yapan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde sahte ilaç imalatı yapıldığı ihbarını aldı.

Ataşehir’de bir işyerinde yasa dışı cinsel gücü arttırıcı hap ve macun imal ederek Anadolu yakası ve yurt dışında satış yapan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde sahte ilaç imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 26 Kasım’da Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir iş yerinde cinsel gücü arttırıcı hap ve macun imal edilerek Anadolu yakası ve yurt dışında satışının yapıldığını tespit etti. Aynı gün saat 14.00 sıralarında bahse konu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Sedat T. (39) ve Ümit A. (46) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, yaklaşık 1 milyon 500 bin adet 100 mg cinsel macun, yaklaşık 10 bin adet cinsel performans artırıcı hap, 5 kilogramlık paketler halinde toplam 35 karton kaçak çay, 4 adet imalathanede kullanılan üretim makinası, farklı markalarda muhtelif geciktirici sprey, cinsel güç artırıcı kahve, çikolata ve macun ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ümit A. işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlarca serbest bırakılırken, Sedat T. hakkında ise 27 Kasım’da sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

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