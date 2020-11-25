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  4. Ataşehir’de sahte para basılan matbaaya baskın: 3 gözaltı

Ataşehir’de sahte para basılan matbaaya baskın: 3 gözaltı

25.11.2020 13:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ataşehir ilçesinde yapılan operasyonda, piyasaya sürülmek üzere sahte dolar basılan matbaaya baskın düzenlendi.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir’de bir depoda kurdukları matbaada sahte dolar basan kişileri takibe aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ataşehir ilçesinde yapılan operasyonda, piyasaya sürülmek üzere sahte dolar basılan matbaaya baskın düzenlendi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir’de bir depoda kurdukları matbaada sahte dolar basan kişileri takibe aldı. Takip sonucu ekipler Fatihbey Caddesi üzerinde bulunan matbaaya baskın yaptı. Yapılan baskın sonucu sahte para basan 3 kişi suçüstü yakalandı. Ekipler matbaada piyasaya sürülmek için basılmış yüklü miktarda sahte 100 dolarlık banknot ele geçirdi. Sahte dolarla birlikte sahte pasaport, sahte kimlik, sahte çek senet, sahte diploma ve sahte evrak da ele geçirdi. Öte yandan sahte para basımında kullanılan makinelere ve boyalara da el konuldu. Yakalanan 3 kişi ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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