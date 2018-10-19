Ataşehir'de sahte ürün operasyonu

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'deki bir adreste düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin liralık sahte enerji içeceği ile bu ürünün yapımında kullanılan madde ele geçirildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, "merdiven altı" olarak tabir edilen imalathanede sahte ürün elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından Ataşehir Barboros Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.
Söz konusu adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan enerji içeceği ve bu ürünün yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.
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