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Ataşehir'de sahte ürün operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 14:02 | Son Güncelleme

Polis ekiplerince bir imalatnaye düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 500 bin liralık sahte enerji içeceği ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'deki bir adreste düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin liralık sahte enerji içeceği ile bu ürünün yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, "merdiven altı" olarak tabir edilen imalathanede sahte ürün elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından Ataşehir Barboros Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan enerji içeceği ve bu ürünün yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.

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