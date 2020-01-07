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  4.  Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu

 Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 02:13 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'da bir atölyenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle  atölye önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine uçtu.

 Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu

İstanbul,(DHA) ATAŞEHİR'da bir atölyenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle atölye önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine uçtu. Olay, Ferhatpaşa Mahallesi 45. Sokak'ta 01:00 sıralarında meydana geldi. Gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar sokak üzerinde bulunan atölyenin çatısını uçurdu. Bulunduğu yerden kopan çatı, atölye önünde park haline bulunan otomobilin üzerine devrildi. Olayda atölyenin çatısında ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Atölye sahipleri otomobili kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Olayı gören bir vatandaş, "Gürültüyü duydum. Çatı uçmuş, otomobilin tavanına zarar vermiş" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu

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