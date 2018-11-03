Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de evinde silah imal edip ticaretini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imal edip ticaretini yaptığı ileri sürülen şüphelinin İçerenköy'deki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 yapım aşamasında tabanca, havalı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait 3 şarjör ve çok sayıda fişek ile tabanca yapımında kullanılan makine, parça ve boyalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

