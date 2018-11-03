HABER

ATAŞEHİR'DE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 13:52 | Son Güncelleme

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçerenköy'de bulunan bir işyeri ve evde silah ticareti ve imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçerenköy'de bulunan bir işyeri ve evde silah ticareti ve imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 1 Kasım Perşembe günü ev ve işlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 39 yaşındaki U.D. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2'si yapım aşamasında, 1'i havalı tabanca olmak üzere toplam 7 tabanca, 1 av tüfeği, 3 şarjör, uzun namlulu silah mekanizması ve tabanca yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi. Gözaltına alınan U.D. hakkında 'Ruhsatsız silah' ve 'Silah ticareti' suçundan işlem yapılarak adliyeye çıkartıldı. Şüpheli U.D. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

PARTNERKendime yaptığım en büyük iyilik...Kendime yaptığım en büyük iyilik...
Ters şeritte ilerleyen kamyon trafiği tehlikeye soktuTers şeritte ilerleyen kamyon trafiği tehlikeye soktu
Sinop'a özgü maket kotralar ilgi görüyorSinop'a özgü maket kotralar ilgi görüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu

Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu

Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı! Polise mukavemetten gözaltına alındı

Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı! Polise mukavemetten gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.