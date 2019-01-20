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Ataşehir'de silahlı çatışma: 3 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 18:53 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de bir taksi durağında silahlı çatışma çıktı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de bir taksi durağında silahlı çatışma çıktı. Alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenilen çatışmada 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Alanaldı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Onur U. adlı oto tamircisi, alacağını tahsil etmek taksicilik yapan Ufuk P.'nin yanına taksi durağına geldi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Ufuk P.'nin yakını Coşkun Ç. de dahil oldu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Onur U. ayağından bıçaklandı. Ardından Onur U. belindeki silahı çıkartarak Ufuk P. ve Coşkun Ç.'ye ateş etti. Ufuk P. Ve Coşkun Ç. ise ellerindeki silahla Onur U.'ya ateş etti. Ve ayağından ikinci kez yaraladı. Yaralı Ufuk P. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Onur U. ve Coşkun Ç. olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı taksi durağına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yol çift taraflı trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme polisleri olayın yaşandığı caddede çok sayıda mermi kovanı buldu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Bir görgü tanığı, "Biraz önce çatışma oldu. 3 kişi yerde yatıyordu. İki grup arasında yaşandı. Taksici ve sivil vatandaş. 2 şarjör ateş edildi diye gördüm ben. Yerde yatan yaralılar için hastaneden geldiler." dedi.

(FOTOĞRAF)

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