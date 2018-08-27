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Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 09:18 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) ATAŞEHİR'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Polis saldırıyı gerçekleştiren ve beyaz bir otomobille olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kayışdağı Mahallesi Şenol Sokak'ta saat 00:30 sıralarında silah sesleri yükseldi. Evine girmek üzere olan Gökhan Yağcı vücuduna isabet eden iki kurşun ile ağır yaralandı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Yağcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırının olduğu sokakta bulunan araçlarda saldırı sırasında isabet aldı. Bazı araçların camı kırılırken bazılarının da lastiklerinin isabet eden kurşunlar nedeniyle patladığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada çok sayıda kovan olduğu görüldü. POLİS OLAY YERİNDEN KAÇAN BEYAZ OTOMOBİLİN PEŞİNDE Olay yerinde yapılan incelemelerde saldırının ardından saldırganın beyaz bir otomobille kaçtığını tespit etti. Polis, plakası tespit edilen beyaz renkli otomobilin ve saldırı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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