 ATAŞEHİR'DE SOKAKTA 2 EL BOMBASI BULUNDU (1)

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Ataşehir'de sokakta poşet içerisinde 2 adet el bombası bulundu. Polis ve bomba imha ekipleri olaya müdahale ediyor.
Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Bingöl sokak üzerinde 4 katlı bir binanın bahçe duvarının yanında poşet içerisinde 2 adet el bombası gören çevre sakinleri durumu polise haber verdi. Olay yerine, polis, bomba imha ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba imha ekipleri incelemelerde buluyor.
Görüntü Dökümü:
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- Güvenlik önlemlerinin görüntüsü
- Polislerin görüntüsü
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