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ATAŞEHİR'DE SOKAKTA 2 EL BOMBASI BULUNDU (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 22:14 | Son Güncelleme

* Bomba imha uzmanları el bombalarının içlerinin boş olduğunu belirledi.  Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA  İstanbul Ataşehir'de sokakta poşet içerisinde 2 adet el bombası ihbarı polisi harekete geçirdi.

* Bomba imha uzmanları el bombalarının içlerinin boş olduğunu belirledi.

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
İstanbul Ataşehir'de sokakta poşet içerisinde 2 adet el bombası ihbarı polisi harekete geçirdi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, bomba imha ekibinin yaptığı araştırmada bombaların içinin boş olduğu belirlendi. Yapılan incelemede ise bombaları iki inşaat işçinin olay yerine bıraktıktan sonra polise ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.
Bugün akşam saatlerinde Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Bingöl sokak üzerinde 4 katlı bir binanın bahçe duvarının yanında poşet içerisinde 2 adet el bombası ihbarı polisi hareke geçirdi. Kısa sürede olay yerine giden polis, çevrede güvenlik önlemi alarak, bina önündeki caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Ardından bölgeye gelen özel kıyafetli bomba imha ekibi poşette inceleme yaptı. Bomba uzmanının yaptığı incelemede poşet içerisinde bulunan iki adet el bombasının boş olduğu saptandı. Bölgede trafik akışı normale dönerken, soruşturma başlatan polis çevredeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Yapılan soruşturmada içerisinde bomba bulunan poşetleri bırakan kişilerin, aynı zamanda polise bomba ihbarında bulunan iki inşaat işçisi olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyette verdiği ifadelerinde Kadıköy'de bir evde boya yaptıklarını, işleri bittikten sonra ev sahibinin atmaları için verdiği hurdanın içerisinde iki adet el bombası görünce korkarak attıklarını ve polise ihbarda bulunduklarını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:
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- Güvenlik önlemlerinin görüntüsü
- Polislerin görüntüsü
- Bomba imha uzmanının incelemesi
- Detaylar

12.09.2018 - 21.27 Haber Kodu : 180912208

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