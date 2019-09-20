Ataşehir’de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddiasıyla “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Metin Karahancı ve Yakup İgrek ilk celsede tahliye edildi.

Ata\u015fehir\u2019de taksi \u015fof\u00f6r\u00fcn\u00fc darp ederek \u00f6ld\u00fcrd\u00fckleri iddias\u0131yla \u201ckasten \u00f6ld\u00fcrme\u201d su\u00e7undan m\u00fcebbet hapis istemiyle yarg\u0131lanan Metin Karahanc\u0131 ve Yakup \u0130grek ilk celsede tahliye edildi.Bitcoin'ciler kazanc\u0131n\u0131 katlayacakYolcu otob\u00fcs\u00fcnde 8 bin 950 paket ka\u00e7ak sigara ele ge\u00e7irildi2 \u00e7ocu\u011funu 47 g\u00fcn arayla kaybeden aileden cinayet iddias\u0131
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