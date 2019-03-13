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ATAŞEHİR'DE TEM OTOYOLUNU KİLİTLEYEN ZİNCİRLEME KAZA

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 19:28 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Ataşehir TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Ataşehir TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralı ve can kaybının olmadığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik kilitlendi.
Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Aşırı hızın neden olduğu iddia edilen ve 3 jip ve 1 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralı ve can kaybı olmadı. Kazayı uzaktan gören vatandaşlar itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde trafik durdu. TEM Otoyolundan geçen CHP Milletvekili Mehmet Hamzaçebi, kazayı görünce aracından inip kazazedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hamzaçebi, “Merak ettim, böyle bir kazayı görünce arabayı durdurdum. İndim, geçmiş olsun dileyeyim diye arkadaşlara. Şükür ki bir can kaybı yok." dedi.
Kazaya karışan bir kadın sürücü olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Kazaya karışan bir aracın sürücüsü, “Bu trafikte adam 120 ile gelir gibi geldi çarptı. 3'ümüzü 4'ümüzü mahvetti." dedi.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yapan araçlar
-Kaza yapan sürücülerle röp
-Hamzaçebi ile röp (Özel)
-Yunus polislerinin çalışması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Oluşan yoğun trafik
-Genel ve detay

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