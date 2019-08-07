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Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de, 4.

Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de, 4. kattaki evin pencerelerini silerken dengesini kaybederek hareket halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan kadının düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 2 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Kayışdağı Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın 4. katında pencere camlarını silerken dengesini kaybeden kadın yoldan geçen otomobilin üzerine düştü. Adı öğrenilemeyen kadının, ilk yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın bir görgü tanığı, “Biz dükkanda yoğunluk yaşıyorduk, bir anda ses duyduk. Kadını zaten görmüştük, cam silerken. Ayağı dışarı doğru çıkmıştı. Biz arabanın kadına çarptığını zannettik ama kadın, yukarıdan arabanın kaputuna düşmüş. Sonra yuvarlanıp yere düşmüş, yüz üstü bir şekilde. Bir süre yerde yatırdılar kadını, hiç kimse dokunmadı. Ambulansı aradık, sonra sağlık ekipleri orada gerekli müdahaleleri yapıp götürdüler. Biz orada oturanlardan biri zannediyorduk. Temizlik işçisiymiş. Sağlık durumunun şu an iyi olduğunu söylediler. dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
O anlar ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde dengesini kaybeden kadının, hareket halindeki otomobilin üzerine düşüyor. Kadın daha sonra yola savruluyor. Çevredeki vatandaşlar da kadına yardım için koşuyor.

(FOTOĞRAF)

Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kameradaAtaşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kameradaAtaşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kameradaAtaşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada

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