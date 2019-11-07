Ataşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de otomobilin çarptığı kız çocuğu hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İçerenköy Mahallesi Şafak Sokak'ta Abdurrahman E.'nin kullandığı 35 GB 5903 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Yağmur G.'ye çarptı.
Kazada Yağmur G, hafif yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Sürücü Abdurrahman E. gözaltına alındı.
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