HABER

Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:18 | Son Güncelleme

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca ardından kahvehane önünde oturan 2 kişiye çarptı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde seyir halinde olan Çiğdem K. yönetimindeki 34 KB 6912 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile, ardından kahvehane önünde oturanlara çarptı.

Kazada, kahvehanede oturan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağılık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Şafak Ertan Çomaklı kimdir? (Yeni Anadolu Üniversitesi rektörü)Şafak Ertan Çomaklı kimdir? (Yeni Anadolu Üniversitesi rektörü)
İmar Barışı için 3 ayda 4 milyon 650 bin başvuru yapıldıİmar Barışı için 3 ayda 4 milyon 650 bin başvuru yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir

En Çok Okunan Haberler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

Emekli imamın yazdığı Emekli imamın yazdığı muskaları okuyan ekipler dondu kaldı!

Emekli imamın yazdığı Emekli imamın yazdığı muskaları okuyan ekipler dondu kaldı!

Saadet Partili isimden canlı yayında şok sözler: Dindarlar, AK Partililere benzetilmekten korktukları için inançlarını gizliyor

Saadet Partili isimden canlı yayında şok sözler: Dindarlar, AK Partililere benzetilmekten korktukları için inançlarını gizliyor

Şafak Ertan Çomaklı kimdir? (Yeni Anadolu Üniversitesi rektörü)

Şafak Ertan Çomaklı kimdir? (Yeni Anadolu Üniversitesi rektörü)

İstanbul için korkunç iddia! Ahırkapı açıklarında bekliyor

İstanbul için korkunç iddia! Ahırkapı açıklarında bekliyor

Kütahya Valisi Nayir'den 'VIP minibüs' açıklaması: 60 bin TL harcandı

Kütahya Valisi Nayir'den 'VIP minibüs' açıklaması: 60 bin TL harcandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.