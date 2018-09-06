Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde seyir halinde olan Çiğdem K. yönetimindeki 34 KB 6912 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile, ardından kahvehane önünde oturanlara çarptı.
Kazada, kahvehanede oturan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağılık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü
Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor
Fransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız
Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldı
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum