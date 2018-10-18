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Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 18:30 | Son Güncelleme

Okul önünde kaldırımdaki öğrencilere çarpan otomobili kullanan öğretmenin fren yerine gaza bastığı ileri sürüldü

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de okul önünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi üzerindeki Şehit Cengiz Hasbal Ortaokulu önünde kaldırıma çıkan otomobil öğrencilere çarptı.

Kazada yaralanan bir öğrenci ile arkadaşı S.Ş, çağrılan ambulansla Göztepe Eğitim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aracı kullanan öğretmen S.T'nin fren yerine gaza bastığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaldırıma çıkan otomobilin öğrencilere çarpması yer alıyor.

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Ataşehir Fatin Rüştü Zorlu Caddesi Kaza öğretmen

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