HABER
  4. Ataşehir'de trafikte çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi

Ataşehir'de trafikte çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Ataşehir'de trafikte çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de trafikte çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adliyeye sevk edilirken, biri serbest bırakıldı.

Ataşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, dün TEM Otoyolu- D-100 bağlantı yolunda yaşanan silahlı kavgaya ilişkin başlatılan çalışma sonunda, Kartal'da gözaltına alınan Medet A.P, Tolga B. ve Ezgi A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ezgi A, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

TEM Otoyolu- D-100 bağlantı yolunda seyir halinde olan Ertuğ E, dün, kullandığı 34 BD 3584 plakalı otomobile çarpan aracın sürücüsüyle takip sonrası Ataşehir mevkisinde karşılaşmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ertuğ E, silah ve bıçakla yaralanmıştı. Ertuğ E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Şüphelilerden Medet A.P'nin silah, Tolga B'nin de bıçak kullandığını kabul ettiği öğrenilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Zafer Işık Dernekler Platformuyla görüştüZafer Işık Dernekler Platformuyla görüştü
Kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşmuştu! Çocukların tedavisi sürüyorKar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşmuştu! Çocukların tedavisi sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir kavga

En Çok Okunan Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'a asit yağmuru mu yağacak?)

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Son dakika! Tunceli'de kayıp Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşmuştu! Çocukların tedavisi sürüyor

Kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşmuştu! Çocukların tedavisi sürüyor

Şırnak’ta yaşayan Süryani çiftten haber alınamıyor! Herkes seferber oldu

Süryani aile için seferber olundu

Beyaza bürünen yaylalar doğal güzelliğiyle cezbediyor

Doğayla iç içe olmak isteyenler, orayı bir de şimdi görün

Manisa'da korkutan anlar! 3 yaşındaki çocuk seyir halindeki otomobilden düştü

Korkutan olay! Küçük çocuk seyir halindeki araçtan düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.