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Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Üçü Türkmenistan uyruklu 4 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürülüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan Umut Ö. (27) isimli şahsın üzerinde 0,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeyi temin eden Adem E. (29), Gökhan Ç. (23) ve Hüsnü Yusuf Y. (31) de gözaltına alındı. Aramada 0,7 gram eroin maddesi bulundu.

Yakalanan şüphelilerin uyuşturucuyu Türkmenistan uyruklu bir şahıstan temin ettiklerinin belirlenmesi üzerine harekete geçen polis, Türkmenistan uyruklu Ferhat A.'yı (30), uyuşturucu madde satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde 18,5 gram eroin maddesi ile 120 lira ele geçirildi.

Çalışmaların devamında uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen Türkmenistan uyruklu Rahat B. (29), Maksat Geldi A. (34) isimli şahıslar da gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 270 gram eroin, 101 gram metamfetamin, 455 gram afyon sakızı, 39 adet uyuşturucu hap, 854 gram eroin yapımında kullanılan madde, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Umut Ö. "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest kalırken, adli makamlara sevk edilen diğer şüphelilerden Hüsnü Yusuf Y., Gökhan Ç, isimli şahıslara adli kontrol hükümleri uygulanırken, Adem E. ile, Türkmenistan uyruklu Ferhat A., Rahat B., Maksat Geldi A. ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Ataşehir uyuşturucu operasyonu

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