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Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

1 zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de araçla uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanırken, 160 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir otomobille uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Pendik'te polisten kaçarken durdurulan araçta bulunan Emrah Ö. ve Abdullah U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve aracın dışına atılan poşetlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlıların “uyuşturucu madde kullanmak”, "evden hırsızlık”, "kasten yaralama”, gibi suçlardan kaydının olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerden Emrah Ö. tutuklanırken, Abdullah U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir operasyon uyuşturucu

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