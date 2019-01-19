HABER

ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 13:04 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Ataşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 453 uyuşturucu hap, 656 gram skunk maddesi, 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Ataşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 453 uyuşturucu hap, 656 gram skunk maddesi, 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

POŞET GÖMERKEN FARK EDİLDİ
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kayışdağı Mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis evin önünde çalışan bir otomobilin durması üzerine takibe başladı. Ekipler otomobilde bulunan bir şüphelinin boş bir alana birkaç poşet gömdüğünü görmesi üzerine baskın düzenledi. Polisin geldiğini gören araçta bekleyen ve poşetleri gömen şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından 29 yaşındaki F.B. ve 18 yaşından küçük Y.S. yakalanarak gözaltına alındı.

EVDE YAPILAN ARAMADA DA UYUŞTURUCU MADDE VE TÜFEK BULUNDU
Şüphelilerin gömdüğü poşeti çıkaran ekipler 157 gram skunk ile 117 extacy hap ele geçirdi. Polis evde yaptığı aramalarda ise 2 bin 453 uyuşturucu hap, 656 gram skunk maddesi, 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1'İ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Gözaltına alınan 18 yaşından küçük Y.S.'nin farklı suçlardan 17, F.B.'nin ise 15 farklı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli 11 Ocak'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18 yaşından küçük Y.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Ele geçirilen uyuşturucu madde ve tüfeğin fotoğrafı

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Bakan Kurum: Poşet kullanımı yüzde 65 azaldı (2)Bakan Kurum: Poşet kullanımı yüzde 65 azaldı (2)
Kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı yolu açma çalışması sürüyorKar kalınlığının 6 metreye ulaştığı yolu açma çalışması sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı

'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

Günlük burç yorumları 19 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.