ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Ataşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 453 uyuşturucu hap, 656 gram skunk maddesi, 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

POŞET GÖMERKEN FARK EDİLDİ

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kayışdağı Mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis evin önünde çalışan bir otomobilin durması üzerine takibe başladı. Ekipler otomobilde bulunan bir şüphelinin boş bir alana birkaç poşet gömdüğünü görmesi üzerine baskın düzenledi. Polisin geldiğini gören araçta bekleyen ve poşetleri gömen şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından 29 yaşındaki F.B. ve 18 yaşından küçük Y.S. yakalanarak gözaltına alındı.

EVDE YAPILAN ARAMADA DA UYUŞTURUCU MADDE VE TÜFEK BULUNDU

Şüphelilerin gömdüğü poşeti çıkaran ekipler 157 gram skunk ile 117 extacy hap ele geçirdi. Polis evde yaptığı aramalarda ise 2 bin 453 uyuşturucu hap, 656 gram skunk maddesi, 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirdi.