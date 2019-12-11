Ataşehir'de velilerden yağmur altında özel okul protestosu 

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA) Ataşehir'de veliler ve öğrenciler özel bir okulun genel müdürlük binası önünde toplanarak öğretmenlerinin maaşlarının aylardır ödenmediği gerekçesiyle yağmurlu havaya aldırış etmeden eylem yaptı.

Türkiye genelinde birçok şubesi olan özel bir okulda, öğretmenlerin maaşlarının aylardır ödenmemesini protesto eden bir grup veli ve öğrenci, okulun Ataşehir'de bulunan genel müdürlük binası önünde toplandı. Gruptakiler sloganlar atıp, eylem yaptı. Yağmurlu havaya aldırış etmeden ellerindeki dövizlerle genel müdürlük önünde bekleyen veliler yetkililerden çözüm bulmasını istedi. Veliler daha sonra okulun önünden ayrıldı.

"GÜNAHTIR DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

Öğrenci velisi avukat Semih Atik, "Mağduruz, gerçekten mağduruz. Bazıları şöyle düşünebiliyor, 'özel okula veriyorsunuz paranız var.' değil. Lüksümüzden kesiyoruz, kıt kanaat arttırıp çocuğumuz adam gibi bir eğitim görsün. Ama sonucuna bakıyorsunuz köklü bir okulu adam alıyor inşaat firmasına aktarıyor paraları. Senin çocuğunun eğitimi umurunda değil. 70 bin tane çocuk söz konusu. Günahtır ya diyecek kelime bulamıyorum. Bizim öğretmenimiz inanılmaz idealist bir insan. Ben son dakikaya kadar, son aşamaya kadar, kapanana kadar ben çocuklarımı bırakmayacağım, eğitimimi vereceğim diyor. Çocuğuma akşam soruyorum ne yaptınız diye, 'akşama kadar oyun oynadık' diyor. 'Sadece bir öğretmenimiz geldi, başka gelen yok' diyor. İngilizce öğretmenimiz rapor aldı. Bir tek sınıf öğretmenimiz ders veriyor bize." dedi.