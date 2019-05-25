HABER

Ataşehir'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

Yangında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de çıkan yangında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Yağız Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Metal işçileri satrançta şampiyon olabilmek için yarıştıMetal işçileri satrançta şampiyon olabilmek için yarıştı
Turizmde “Bayram” havasıTurizmde “Bayram” havası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir yangın

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi

TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi!

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar'dan 'Ege ve Akdeniz' mesajı

Bakan Akar'dan net mesaj: En samimi beklentimiz...

Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika Muğla'da deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Muğla'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.