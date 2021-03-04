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Ataşehir’de yasa dışı silah ticareti yapanlara operasyon

04.03.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında yasa dışı silah ticareti yapılacağı yönünde ihbar alan ekipler, geçtiğimiz salı günü saat 20.30 sıralarında operasyon yaptı.

Ataşehir’de düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında yasa dışı silah ticareti yapılacağı yönünde ihbar alan ekipler, geçtiğimiz salı günü saat 20.30 sıralarında operasyon yaptı. Polis ekipleri silah satışı amacıyla otoparka gelen E.K. (36) ve U.İ. (33) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin sevk edildikleri mahkemece adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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