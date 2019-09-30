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ATAŞEHİR'DE YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN  (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA Ataşehir'de 6 katlı binanın zemin katında bulunan otomobil yedek parçalarının bulunduğu depoda yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA
Ataşehir'de 6 katlı binanın zemin katında bulunan otomobil yedek parçalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Depodan çıkan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar korku yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ataşehir, İçerenköy Mahallesi, Alanaldı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın zemin katındaki otomobil yedek parçalarının bulunduğu depoda saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti fakat başarılı olamadı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar korku ve panik yaşadı. Bina sakinleri dışarıya çıkarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında depoda bulunan araçlardan bir tanesi zarar gördü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Depodan yükselen duman
-Vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi
-Depodan çıkan alev
-Yaşanan patlamalar
-Bina sakinlerlerinin dışarı çıkmaları
-vatandaşlarile iler öp
-İtfiayenin müdahalesi
-Deponun içinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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