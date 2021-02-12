Ataşehir’de yemek servisi yapılan restorana baskın: 11 kişiye para cezası

Ataşehir’de koronavirüse karşı alınan tedbirlere rağmen yemek servisi yapılan bir restorana baskın yapıldı. Sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 11 kişiye toplamda 38 bin lira idari para cezası kesildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Covid-19 tedbirleri ile ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında, 11 Şubat 2021 tarihinde saat 20.40 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi’nde restoran olarak faaliyet gösteren bir işyerinde yemek servisi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bahse konu adreste yapılan denetimlerde içeride 11 kişinin bulunduğu, şahısların sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak içerde bulunan toplam 11 şahsın her birine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine göre 3 bin 469 lira olmak üzere toplamda 38 bin 159 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

