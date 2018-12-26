Ataşehir'de, yeni yıl klasik müzik festivaliyle başlıyor

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de yeni yıl etkinlikleri, 4-12 Ocak tarihleri arasında klasik müzik festivali ile başlayacak.

Ataşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, “Kültür ve Sanat Burada” sloganı ile yola çıkan Ataşehir Belediyesi’nin, ilçeye kazandırdığı festivallerden biri olan “Ataşehir Belediyesi Klasik Müzik Festivali”nin bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek.

“Bir Kitap, Bir Bilet” kampanyasına devam eden Ataşehir Belediyesi, festivali dinlemek için gelen herkesten bilet başına bir okunmuş kitap talep ediyor. Bilet bedeli olarak bağışlanan kitaplarla, hem Anadolu’daki ihtiyaç sahibi okullara hem de “Bu Takside Kitap Var” projesine destek olunacak.

Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde (MSKM) düzenlenecek festivalin bu yılki konukları Ametist Klarnet Beşlisi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Nüans, İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı ve Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası olacak.

Biletler 28 Aralık Cuma itibariyle 10.00-20.00 saatleri arasında Mustafa Saffet Kültür Merkezi (MSKM) Gişe, Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (CSEM) Gişe, Zuhal Müzik - Akasya, Hilltown ve Uniq Mağazaları’ndan birer okunmuş kitap karşılığında temin edilebilecek.